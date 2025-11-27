Концерт к 100-летию композитора Бориса Чайковского прошел в Котельниках

В Котельниках прошел концерт к 100-летию композитора Бориса Чайковского для мам и жен защитников Отечества. Мероприятие стало подарком ко Дню матери.

В программе прозвучали произведения Бориса Чайковского и других классиков отечественной музыки. Творчество автора стало символом стойкости и веры.

В концерте выступили Дмитрий Глушков — обладатель гран-при всероссийского конкурса «Золотая лестница», Шарлотт Дюпиль — победительница международного конкурса «Славянская музыка», Даниил Владыко — полуфиналист XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского, Мария Андреева — двукратный лауреат международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, основатель благотворительного фонда «Отечественное искусство» и волонтер, которая выступает перед бойцами в зоне СВО, а также в госпиталях имени Вишневского и Бурденко.

Организаторы отметили, что концерт в честь Бориса Чайковского — благодарность женщинам, чья любовь и терпение помогают стране в непростые времена.