Концерт к 10-летию хореографической студии прошел в Подольске

На сцене Дворца культуры «Октябрь» состоялся юбилейный отчетный концерт хореографической студии «Подольчане». Коллективу исполнилось 10 лет, и эту круглую дату артисты отметили большой программой, которая объединила традиции и современность.

История коллектива началась в 2015 году. Первыми воспитанниками стали ребята из мужского класса, именно яркие мужские пляски принесли студии первую известность. Позже к коллективу присоединились группы девочек, и сегодня «Подольчане» — это творческая семья, где под руководством трех педагогов занимаются и мальчики, и девочки.

В юбилейную программу вошли 18 номеров. Зрители увидели как уже полюбившиеся постановки студии, так и премьерные показы. В концерте были задействованы практически все воспитанники — порядка 120 человек в возрасте от шести до 18 лет.