Концерт к 10-летию фольклорного театра прошел в Воскресенске

Фольклорный театр «Вечерка» городского округа Воскресенск отметил 10-летний юбилей. Концерт «Я не могу без тебя прожить» прошел в Доме культуры рабочего поселка Хорлово.

Председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко поздравил коллектив, вручил участникам награды и пожелал творческого успеха.

Фольклорный коллектив «Вечерка» основан в сентябре 2014 года. В его репертуаре — театрализованные представления, спектакли, миниатюры, основанные на этнографическом материале творчества и быта русского народа.

Участники «Вечерки» становились лауреатами всероссийских, областных, муниципальных фестивалей и конкурсов.

Коллектив показал более 20 театрализованных концертных программ в шести городах Московской области, в том числе в рамках проекта «Подмосковный Арт-визит» Министерства культуры и туризма.

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