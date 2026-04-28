Концерт к 10-летию детского духового оркестра прошел в Подольске

В Подольске детский духовой оркестр «Подольские фанфары» отпраздновал первый юбилей — десять лет со дня основания. День рождения коллектив отметил на сцене Дворца культуры имени Карла Маркса, представив отечественные композиции разных жанров.

В репертуаре оркестра порядка 30 произведений: «Катюша», «Синий платочек», «Пусть бегут неуклюже», «Звезда по имени Солнце», «Белые розы» и другие. Юные музыканты играют на саксофоне, трубе, кларнете, валторне, тубе, тромбоне и других духовых инструментах.

У ребят есть фирменный стиль — единая форма в цветах российского флага, украшенная собственным логотипом. Оркестр появился десять лет назад на базе Детской музыкальной школы № 2. За это время коллектив вырос с 10 до 25 участников, расширил репертуар и завоевал признание публики. Оркестр является единственным в Подольске детским духовым коллективом.