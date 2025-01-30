Концерт юных саксофонистов-виртуозов прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках состоялся музыкальный концерт, на котором юные воспитанники школы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, исполнили произведения классической и эстрадно-джазовой музыки. На сцену вышли 15 талантливых саксофонистов, которые продемонстрировали виртуозную игру, исполняя произведения русских и зарубежных композиторов XIX и XX веков.

Концерт прошел под руководством преподавателя по классу саксофона Алексея Суханова, лауреата областных и всероссийских конкурсов. Мероприятие собрало около 100 зрителей.

Директор школы искусств и муниципальный депутат Инна Монастырская поблагодарила талантливых музыкантов и их педагога Алексея Суханова за великолепный концерт.

«Юные саксофонисты продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и свою любовь к музыке», — отметила она.

Напомним, что в 2026 году Центральная детская школа искусств станет участником программы «Культурная среда Подмосковья». В рамках инициативы учреждение получит современное оборудование и новые музыкальные инструменты, включая баяны, аккордеоны, рояли и пианино от ведущих отечественных производителей.