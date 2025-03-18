Концерт известных музыкантов прошел на выставке Александра Лабаса в Истре

В рамках открытой выставки «Невесомость» Александра Лабаса организовали концерты популярных музыкантов и лекции. Посетить такие мероприятия можно до 24 мая в музее «Новый Иерусалим».

За это время проведут шесть концертов и три лекции. Такой формат впервые организован в музее. Именно так можно погрузиться в эпохуХХ века через музыку и картины.

«Мы говорим про урбанистику в 20-е годы, где услышим гул моторов, заводов. Это невероятные эксперименты. И этот же урбанизм мы видим на полотнах Лабаса, здесь в наших залах», — рассказала директор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Лекции автора этого проекта Юлии Де-Клерк посвящены творчеству современников Александра Лабаса, открытиям того времени и темам, которые затрагивал художник. Первый концерт вместе с лекцией уже провели в музее. На сцене выступали музыканты всероссийских и международных уровней.

«Я чувствую однозначно и смятение, и радость, и восторг. Вот эта лекционная часть нас подготовила ко всему тому, что мы послушали потом. Однозначно гениально. Одно дополняет другое», — поделилась впечатлениями зрительница Наталья Беляева.

Для посетителей концерта предусмотрен бонус — включено посещение всех выставок музея, а также можно получить скидку на другие выступления из этого цикла.