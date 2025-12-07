Сегодня 16:15 Концерт исполнителей на народных инструментах прошел в Можайском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа Подмосковье

В поселке имени Дзержинского 5 декабря состоялся яркий и душевный концерт «Звонкая Русь», посвященный традициям народной музыки. Мероприятие собрало полный зал зрителей, желающих погрузиться в мир исконных мелодий.

Программа вечера, подготовленная творческими коллективами Можайского округа, стала настоящим путешествием от истоков к современности. Зрители наслаждались выступлениями ансамбля народных инструментов «Росы», ансамбля укулеле, дуэтами баяна и балалайки, а также сольными номерами талантливых исполнителей ансамбля «Аккорд». Особое впечатление на публику произвело выступление Виктора Шишкина с композицией на волынке.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

«Во время концертов дети, видя, как играют их педагоги и старшие товарищи, сами начинают стремиться к такому же мастерству. Аплодисменты зрителей добавляют им уверенности и мотивации для дальнейших занятий.Так народная музыка не просто сохраняется — она находит своих новых преданных исполнителей», — отметил руководитель ансамбля укулеле и один из руководителей ансамбля «Росы» Анатолий Ермошенков.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Ведущие концерта вели диалог о том, как традиция передается из поколения в поколение. Зрители не только слушали инструментальные выступления, но и могли потанцевать. Завершился концерт исполнением авторской композиции Виктора Шишкина для колоколов «Можайский перезвон».