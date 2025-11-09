Концерт инструментальной музыки пройдет в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок готовят необычный концерт. На нем зрители услышат известные произведения в исполнении юной флейтистки Евгении Шубиной и виртуозной пианистки Регины Газимовой.

Со сцены прозвучат шедевры французской классики, музыка Чайковского и Рахманинова и тема любви из «Ромео и Джульетты». Концерт пройдет 11 ноября в 18:00.

«Этот концерт — редкая возможность услышать дуэт двух ярких и талантливых музыкантов разных поколений, которых объединяет высочайшее исполнительское мастерство и безграничная любовь к музыке. Вечер подарит слушателям целую палитру эмоций — от изящества барокко до страсти романтизма», — отметила директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Евгения Шубина обучается в Академии исполнительского искусства, является стипендиатом фондов Юрия Розума, Владимира Спивакова и «Новые имена», а также лауреатом более 80 международных конкурсов, обладательницей золотой медали Дельфийских игр России.

Регина Газимова окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Она является лауреатом различных конкурсов и лучшим концертмейстером всероссийского конкурса «Созвездие».

Посетить концерт могут все желающие.