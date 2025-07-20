Концерт и викторина ко Дню авиации ВМФ прошли в парке имени Величко в Химках

Праздничная программа, посвященная Дню авиации Военно-морского флота, состоялась в Химках. Для жителей организовали творческие выступления и интеллектуальное состязание.

Мероприятие прошло в парке имени Величко. Перед гостями выступил руководитель музея школы № 30 Александр Титенок. Он рассказал о роли морской авиации в защите страны.

«Морская авиация сыграла ключевую роль в годы войны — сопровождала корабли, защищала порты, наносила удары по вражеским позициям. Эти подвиги нельзя забывать. Пока мы помним своих героев — у нас есть будущее», — сказал депутат Химок Руслан Шаипов.

Выступления на сцене представили воспитанники творческих коллективов округа. Они исполнили военные песни и современные композиции. Для молодежи состоялась тематическая викторина.

«Чем больше молодежь узнает о подвигах и истории, тем прочнее ее связь с Родиной. Такие события воспитывают уважение и ответственность», — прокомментировал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Отметим, что подобные мероприятия проходят в округе в рамках патриотической программы. По словам муниципального депутата Алексея Федорова, уже состоялись более 1300 культурных событий.