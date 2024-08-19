Молодежные квесты и велопробег проведут ко Дню города в Электрогорске
День города отпразднуют в Электрогорске 24 августа. Гостей торжества ждут концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, квесты, велопробег и многое другое.
Начнется праздник с общегородского крестного хода от храма Всех Святых в земле Русской просиявших. Затем по центральным улицам города пройдет велопробег. Стартовать спортсмены будут от спорткомплекса «Лидер». После начнется концертно-развлекательная программа «Мой любимый город». На стадионе имени Классона и в «Лидере» проведут спортивные состязания. Также на Стахановском берегу пройдут молодежные квесты и соревнования по настольному теннису и волейболу. Кроме того, будет работать ярмарка мастеров и пройдет анимационная программа с мастер-классами для детей.
Волонтеры на празднике будут собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Площадки будут работать у центрального входа в парк культуры и отдыха и на Городском бульваре.
Завершит праздничный день большой концерт творческих коллективов Павлово-Посадского городского округа, кавер-группы «Vogue band promo» и группа «Cream soda».
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