Концерт и огненное шоу ко Дню города провели в Бронницах

Фото: Телеканал «360»

Городской округ Бронницы отпраздновал 571-й день рождения. В программе были концерт, ярмарка, пенная вечеринка, огненное шоу и много спорта.

Ко Дню города в Бронницах подготовили большую программу с ярмарками, концертами, пенной вечеринкой, дискотекой, заездом на лодках-драконах и всевозможными турнирами.Также наградили активных жителей Бронниц.

Основные мероприятия прошли в парке «Бронницкий луг», который открылся в прошлом году. Здесь на 15 гектарах обустроили экотропы, велодорожки, скейт-парк, спортивные и детские площадки и лодочную станцию. Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков отметил, что за последние несколько лет также построен автовокзал, капитально отремонтированы городская больница, лицей, культурно-досуговый центр.

«Сегодня мы активно строим физкультурно-оздоровительный комплекс имени Сыроежкина, ремонтируем автомобильно-дорожный колледж, расселяем ветхое и аварийное жилье, благоустраиваем дворовые территории, строим новые детские площадки. Наша задача — сделать округ одним из лучших в Подмосковье», — отметил глава муниципалитета.

Завершился вечер праздничным концертом и файер-шоу.

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