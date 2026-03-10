Концерт и модное дефиле к 8 Марта прошли в библиотеке Одинцова

В одинцовской городской библиотеке состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Мероприятие посетили жители со всего округа.

Для гостей организовали модное дефиле «Цветы и вдохновение». Посетители также могли послушать стихотворения в исполнении студии «Серебряный возраст» и спеть вместе с исполнительницей Аллой Варламовой.

Особыми гостями вечера стали бизнес-леди Екатерина Федотова и Ольга Лащева. Они обсудили с залом тему успеха современной женщины. Участницы мероприятия смогли задать интересующие вопросы и рассказать о своих идеях.

Финальной точкой программы стал танцевальный номер «Матрешки» в исполнении сотрудников библиотеки. Кроме того, юные гости прочитали трогательные стихи русских поэтов из книги «Моя мама». Для детей также организовали мастер-класс, на котором они нарисовали поздравительные открытки для мам, бабушек и сестер.