Концерт и мастер-классы провели к 120-летию поселка Тучково
Рабочий поселок Тучково отпраздновал 120 лет со дня основания. В программе были концерт, мастер-классы, хороводы и другие развлечения.
Главную сцену организаторы праздника разместили на площади перед центром культуры и искусств. Дети могли сделать аквагрим или научиться чему-нибудь интересному на мастер-классах. Фурор произвел верблюд, который катал на площади всех желающих. На празднике работали фудкорты и призовые аттракционы, звучала живая музыка.
«Мы хотим поздравить наших жителей с этим замечательным событием, пожелать здоровья, успехов и мирного неба над головой», — сказал заместитель главы Рузского городского округа Армен Шахбабян.
На празднике наградили отличившихся жителей Тучкова: заслуженных работников социальных организаций, предприятий и фермерских хозяйств, учителей, волонтеров и врачей.
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