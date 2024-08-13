Концерт и мастер-классы провели к 120-летию поселка Тучково

Рабочий поселок Тучково отпраздновал 120 лет со дня основания. В программе были концерт, мастер-классы, хороводы и другие развлечения.

Главную сцену организаторы праздника разместили на площади перед центром культуры и искусств. Дети могли сделать аквагрим или научиться чему-нибудь интересному на мастер-классах. Фурор произвел верблюд, который катал на площади всех желающих. На празднике работали фудкорты и призовые аттракционы, звучала живая музыка.

«Мы хотим поздравить наших жителей с этим замечательным событием, пожелать здоровья, успехов и мирного неба над головой», — сказал заместитель главы Рузского городского округа Армен Шахбабян.