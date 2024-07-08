Концерт и мастер-классы проведут на семейном фестивале в Раменском 14 июля

Православный семейный фестиваль «Ромашковое поле» пройдет на территории Покровского храма в селе Карпово под Раменским 14 июля. Участники узнают о традициях и обычаях семей разных эпох.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в этом году фестиваль посвятили теме «Семья сквозь века». Участникам расскажут о важности духовно-нравственного воспитания и развития христианских добродетелей. Для них проведут концерт, а также мастер-классы по рисованию на ткани декору интерьера, моделировании шаров, танцам и другим творческим направлениям.

На фестивале также будет работать ярмарка изделий ручной работы, а для детей организуют специальную развлекательную программу. Они смогут покататься на катамаране, поиграть в шахматы и поучаствовать в мыльном шоу.

«Украшением события станут обзорные экскурсии с посещением колокольни, дегустация сладостей и напитков, а также полевая кухня и приготовление еды на мангале», — добавили в министерстве.

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