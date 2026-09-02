Концерт и мастер-классы прошли в Глуховской школе-интернате в Ногинске

У входа в школу гостей и воспитанников встречали ростовые куклы. Для учеников прозвучал первый звонок, а затем состоялась праздничная концертная программа. Все ученики с первого по четвертый класс получили в подарок школьные наборы. После этого прошел традиционный урок мира, а затем — мастер-классы по изготовлению школьных принадлежностей.

«Мы очень рады, что к нам приезжают такие гости — их пример вдохновляет детей, показывает, что упорство и талант помогают достигать высот. От души благодарю организатора за этот яркий праздник!», — поделилась директор Глуховской школы-интерната № 2 Елена Шрамкова.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и внимание. Подарки и праздничная программа — это лишь малая часть того, что мы можем сделать для детей, но именно такие моменты создают для них атмосферу радости и веры в добро. С Днем знаний, дорогие ребята! Пусть новый учебный год принесет вам радость открытий и верных друзей. Вперед, к новым вершинам!» — отметила представитель организатора Марина Якушина.