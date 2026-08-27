Концерт и мастер-классы пройдут в Доме культуры «Контакт» в Химках

В Доме культуры «Контакт» в Химках 29 августа пройдет день открытых дверей для всех желающих. Гостей ждут презентация работы учреждения, творческие площадки, мастер-классы и концерт.

Дом культуры «Контакт» начал свою историю в 1982 году как молодежный клуб. За годы работы он стал полноценным культурным центром, где объединились творческие коллективы, студии, эстрадные и рок-группы.

«Жители смогут познакомиться с преподавателями, узнать о новинках и изменениях в работе Дома культуры, а также записаться в кружки и студии по интересам. Гостей ждет презентация работы учреждения, интерактивные творческие площадки, мастер-классы и концерт», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Сегодня участники коллективов Дома культуры регулярно выступают на городских праздниках и мероприятиях — от открытия детских площадок до новогодних концертных программ. Нередко зрители, впервые посетившие «Контакт», позже становятся постоянными участниками его культурных проектов.

Мероприятие пройдет в субботу 29 августа в 12:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, улица Молодежная, дом 20.