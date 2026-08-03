Концерт и мастер-классы для детей прошли в парке Воскресенска

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» в Воскресенске 1 августа прошло развлекательное мероприятие «Культурный код Подмосковья». На творческих площадках парка организовали множество развлекательных и познавательных активностей для посетителей всех возрастов.

Для самых юных гостей в читальном павильоне состоялся мастер-класс и викторина «Культурный код Воскресенска». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об известных исторических личностях, проживавших и творивших в городе: спортсменах, фотографах, писателях, а также о Москворецком пойменном заказнике, где обитают различные виды птиц.

Тема птиц продолжилась на детской познавательно-игровой программе специалистов структурного подразделения Центра культуры и досуга «Москворецкий». Вопросы о птицах, обитающих в Подмосковье, чередовались с подвижными тематическими играми.

У павильона прошел мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок. Юные участники, вооружившись кисточками и красками, с энтузиазмом принялись за дело, воплощая свои красочные идеи и проявляя фантазию.

Завершился вечер концертной программой «Мелодии лета», которую представили солисты и вокальные коллективы ДК «Цементник». Со сцены звучали грустные и лирические, веселые и радостные песни. На протяжении всего мероприятия желающих угощали горячим чаем из самовара и сладостями.