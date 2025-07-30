Концерт и лекции о музыке проведут на фестивале «Шаляпин» в Сергиевом Посаде

Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Шаляпин-фестиваль» в селе Гагино. Он пройдет 9 августа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери, рассказали в областном Минкультуры.

В этом году фестиваль пройдет в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Для участников проведут концерт солистов Московской областной филармонии, театра «Геликон-опера», Центра оперного пения Галины Вишневской и других коллективов. В программу войдут русские народные песни, а также композиции военных лет и современные романсы.

На фестивале также презентуют книгу «Этот день мы приближали…», созданную на основе выставки о значении музыки в годы войны, которая открылась в Российском национальном музее. Ее проведет генеральный директор учреждения Михаил Брызгалов. Посетители также смогут посетить музей и послушать беседу о традиционных духовных ценностях.

Специальную развлекательную программу подготовили для детей и подростков.

На территории фестиваля также будет работать ярмарка народных мастеров.