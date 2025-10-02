Концерт и квесты пройдут в Подольске 4 октября

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 4 октября состоится областное праздничное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай», приуроченное к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и открытию осеннего сезона. В программе — выступления поэтов и писателей, авторов-исполнителей патриотических песен, показ литературно-музыкальных композиций, квесты и флешмоб. Программа начнется в 12:00 и завершится в 20:00.

В 12:45 состоится торжественное открытие мероприятия на танцевальной веранде. Около главной сцены представят фотовыставку «Осенние пейзажи». В течение дня на танцевальной веранде будет проходить ярмарка «Подарок осени».

Около сцены пройдет акция «Стихи в кармане». На танцевальной веранде проведут поэтические чтения «Читаем Есенина в парке». Гости смогут посетить литературно-музыкальную гостиную «Подольская осень». Автор-исполнитель Евгений Смирнов представит зрителям свои композиции о родном городе: «Подольск — наша гордость», «Браво, город наш!», «Подольские вечера».

С 12:00 до 16:00 на левой балюстраде будет работать интерактивная площадка «Палитра осени». С 12:00 до 16:00 проведут мастер-классы по изготовлению сувениров «Осенняя фантазия» у входа на танцевальную веранду. С 12:00 до 13:00 там же можно будет принять участие в творческом мастер-классе «Закружилась листва золотая».

У входа на танцевальную веранду в 14:00 начнется регистрация участников на квест «Парк тайн». С 15:45 до 16:00 там можно будет посмотреть флешмоб «Танец осенних листьев».

Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 0+.