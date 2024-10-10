Концерт и историческую лекцию ко Дню космических войск провели в Химках

Жители Химок узнали историю возникновения праздника и насладились масштабным концертом в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Зрелищные номера подготовили местные творческие коллективы.

Познавательная лекция прошла в городской библиотеке № 3. Участникам рассказали интересные факты из истории формирования космических войск и напомнили об их роли в развитии страны. Мероприятия организовали в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект направлен на формирование и поддержание интереса населения к истории нашего города и страны. Отрадно, что он уже успел найти большой отклик среди жителей», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, что благодаря проекту в Химках регулярно проходят тематические мастер-классы, лекции, встречи с участниками специальной военной операции и спортивные активности. Всего со дня его запуска в округе организовали свыше 300 патриотических мероприятий.

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