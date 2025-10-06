Концерт «Хранитель Церкви Русской» прошел в Подольске

Подольск стал центром уникального духовного события. В рамках торжеств, связанных с принесением великой святыни — мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в городском округе состоялся масштабный концерт.

Представление было построено на художественной обработке воспоминаний сотрудницы охраны государственного политического управления Марии Вешневой о том времени, когда святитель Тихон находился в заключении в Донском монастыре. У зрителей появилась уникальная возможность погрузиться в атмосферу жизни святого.

«Когда мы соприкасаемся с жизнеописанием того или иного святого, каждый человек вольно или невольно, обращает его образ на себя», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Среди гостей мероприятия были школьники, прихожане храмов и просто неравнодушные жители. «Я считаю, что это очень важно не только для каждого человека, но и для всей страны», — поделилась впечатлениями ученица седьмой гимназии Ксения Пашкова.

Завершился концерт бурными овациями. Главным для зрителей стало чувство духовной сопричастности к историческим событиям, которое объединило всех присутствующих. Подольск на несколько дней стал местом принесения мощей святителя Тихона, и каждый житель города смог обратиться к нему за молитвенной помощью и укреплением в вере.