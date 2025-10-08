Концерт «Хранитель Церкви Русской» прошел в Балашихе

В доме культуры «Кучино» города Балашиха состоялся концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Это памятное мероприятие стало частью масштабной серии духовно-просветительских концертов, которые в течение года проходили в различных регионах России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Пскова.

Святитель Тихон, скончавшийся 7 апреля 1925 года, навсегда вошел в историю Русской Православной Церкви как ее хранитель в сложный период гонений и испытаний. Именно при его патриаршеском служении было возвращено патриаршество в Россию — значимый шаг в возрождении церковной жизни. Его жизнь стала примером стойкости, преданности и духовного служения.

В Балашихе перед зрителями выступили хор духовенства Балашихинского благочиния и ансамбль духовной музыки «Благовест». Их исполнение духовных песнопений и произведений сопровождалось видеорядом и текстами, рассказывавшими о жизненном пути и подвигах Святителя Тихона. Использовались редкие архивные материалы, письма и воспоминания современников, что позволило глубже понять значение его служения.

Мероприятие прошло по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Это подчеркнуло значимость и масштабность акции, призванной не только почтить память великого церковного деятеля, но и укрепить духовные традиции в современном обществе.