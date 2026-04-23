Концерт хоровой музыки прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

19 апреля в Химках в Центральной детской школе искусств состоялся концерт «Мелодии весны». Сцена в этот вечер собрала хоровые коллективы всех возрастов: от юных артистов до профессиональных взрослых концертных ансамблей.

Музыкальный праздник привлек родителей, учителей и местных жителей.

«Хоровое искусство — это особая школа единства, ответственности и взаимопонимания. Каждый голос важен, но по-настоящему он раскрывается именно в коллективе. Мы гордимся тем, что в нашей школе растут талантливые, трудолюбивые и вдохновленные дети. Такие концерты показывают не только уровень их мастерства, но и огромную работу педагогов, которые вкладывают душу в своих воспитанников», — отметила директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Вечер наполнился классическими шедеврами русских и иностранных композиторов, а также современными композициями о весне, Родине, дружбе и гармонии мира. Зрители смогли услышать многоголосие хоров, слаженное пение ансамблей и сольные номера.

«Концерт прошел в рамках проекта „Культура малой родины“ партии „Единая Россия“ и проекта „Культура Подмосковья“, реализуемого по инициативе губернатора Московской области. Подобные мероприятия играют важную роль в культурной жизни округа. Они помогают детям раскрывать свои таланты, учат работать в команде, воспитывают художественный вкус и любовь к искусству. Поддержка детского творчества — это вклад в будущее нашего города и всей страны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что эти проекты обеспечивают помощь культурным учреждениям, рост творческих коллективов, модернизацию оборудования в школах искусств, домах культуры и библиотеках, а также возможности для самовыражения одаренных детей и молодежи.