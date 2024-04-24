Концерт хореографических ансамблей прошел в школе искусств Химок | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:09 Концерт хореографических ансамблей прошел в школе искусств Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Детские хореографические коллективы «Юность», «Улыбка» и «Росток» выступили на сцене центральной детской школы искусств городского округа Химки. Воспитанники показали танцы разных народов России.

Школа искусств провела отчетный концерт хореографического отделения «Мы вместе». Ведущей концерта стала преподаватель теоретического отдела Наталья Владиславовна Фирсанова.

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«Хореографическое отделение нашей школы является кузницей профессионалов, многолетние традиции творческой деятельности которого уникальны. Три образцовых детских коллектива Московской области: ансамбли „Юность“, „Улыбка“ и „Росток“ — являются абсолютными победителями самых престижных творческих соревнований страны», — рассказала муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Лидером в рейтинге лучших хореографических коллективов в этом году стал ансамбль «Улыбка». Среди солистов отделения отличились Артем Карпов, который занял первое место в рейтинге Московской области, и Дарья Шмакова оказалась на второй строчке победителей.

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