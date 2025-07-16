Концерт хора русской песни прошел в Воскресенске

Реализация музыкального проекта народного творчества «Конфетки-бараночки» продолжается в городском округе. Очередное мероприятие состоялось на танцплощадке Центра культуры и досуга «Москворецкий».
Гостей порадовал своим творчеством хор русской песни «Родные напевы», которым руководит Мария Трофимова. Коллектив исполнил добрые и душевные, заводные и лирические песни. На протяжении всего концерта не смолкали громкие аплодисменты благодарной публики. Зрители получили незабываемые впечатления и эмоции.
Для детей провели мастер-класс по рисованию, где они получили возможность проявить фантазию и творческие способности. С помощью цветных мелков и акварели участники изображали плавающего в море кита.
По доброй традиции всех гостей мероприятия угощали горячим ароматным чаем, конфетами и баранками.
Благотворительный концерт прошел в Волоколамске
Письмо патриарха Кирилла в поддержку фактических брачных отношений появилось в Сети
Глава Щелкова подвел итоги учебного года
Акция «Лето без опасности» прошла в детском лагере в Ленинском округе
Еще три школы откроют в Ленинском округе до конца 2025 года
ЕДДС в Щелкове приняла более 49 тысяч звонков за второй квартал 2025 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте