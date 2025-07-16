Концерт хора русской песни прошел в Воскресенске

Реализация музыкального проекта народного творчества «Конфетки-бараночки» продолжается в городском округе. Очередное мероприятие состоялось на танцплощадке Центра культуры и досуга «Москворецкий».

Гостей порадовал своим творчеством хор русской песни «Родные напевы», которым руководит Мария Трофимова. Коллектив исполнил добрые и душевные, заводные и лирические песни. На протяжении всего концерта не смолкали громкие аплодисменты благодарной публики. Зрители получили незабываемые впечатления и эмоции.

Для детей провели мастер-класс по рисованию, где они получили возможность проявить фантазию и творческие способности. С помощью цветных мелков и акварели участники изображали плавающего в море кита.

По доброй традиции всех гостей мероприятия угощали горячим ароматным чаем, конфетами и баранками.