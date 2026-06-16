Концерт хора русской песни пройдет в Воскресенске 20 июня

В эту субботу в Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье» стартует музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки». Он уже четырнадцатый год радует зрителей русскими народными песнями и танцами — задорными и веселыми, озорными и лиричными.

«Конфетки-бараночки» направлены на поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, сохранение фольклорных традиций. Проект дает возможность жителям и гостям города провести летний субботний вечер в теплой дружеской обстановке за чашкой горячего чая.

20 июня на агитплощадке по улице Ломоносова выступит творческий коллектив из Москвы «Матрена Арт». В составе профессионального коллектива — вокалисты, танцоры и музыканты. Для гостей проекта прозвучат авторские произведения ансамбля, в том числе кавер-версии русских народных песен, а также казачьих, цыганских и ретро-композиций.

Начало мероприятия — в 18:00. Забронировать столик можно по телефону: 8(496)444-60-07, 8(496)444-62-08, а при себе необходимо иметь социальную карту.