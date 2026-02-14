Концерт хора русской песни «Химкинские зори» пройдет в Химках 15 февраля

15 февраля в 12:00 в выставочном комплексе «Артишок» состоится концерт хора русской песни «Химкинские зори». В программе — фольклорные напевы, народные песни и русские частушки.

Выставочный комплекс «Артишок» расположен на Ленинском проспекте в парке Толстого.

Хор «Химкинские зори» основан в 2012 году. За 13 лет существования коллектив сформировал разнообразный репертуар, в котором гармонично сочетаются самобытные народные песни из разных областей России и произведения современных авторов. В составе хора — люди старшего поколения, многие из которых ранее выступали в других хоровых коллективах. Руководит коллективом Сергей Алексеев.

Особое место в программе займет русская частушка. Слушатели услышат знакомые с детства мелодии и познакомятся с богатством русской песенной традиции. Вход на мероприятие свободный.