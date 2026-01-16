Концерт хора «Лествица» пройдет в Серпухове

Жителей и гостей округа приглашают на праздничный рождественский концерт камерного хора «Лествица». Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье».

«Камерный хор „Лествица“ — это не просто музыкальный ансамбль, а уникальное творческое содружество, где каждый участник видит в пении путь к духовному совершенствованию. Название коллектива символизирует идею восхождения и саморазвития через искусство. Коллектив славится своим мастерством создания проникновенной, искренней атмосферы, которая находит отклик у самой взыскательной аудитории», — сообщили организаторы.

Репертуар хора разнообразен. Зрители услышат классические шедевры русской и мировой духовной музыки, редкие рождественские песнопения, а также современные композиции, продолжающие традиции высокого хорового искусства.

Концерт состоится в субботу, 17 января, в стенах одного из главных культурных центров Протвино — городской библиотеке имени Екатерины Дашковой по адресу: улица Ленина, дом № 20. Начало в 16:00. Вход для всех желающих свободный.