Концерт группы «Белый шум» прошел в Павловском Посаде

Сольный концерт инструментального ансамбля «Белый шум» состоялся в парке «Дубрава». Зрители, которые с нетерпением ждали выступления любимых музыкантов, получили массу позитивных впечатлений.

«Белый шум» является постоянным гостем на рок-фестивалях, уличных концертах и других массовых мероприятиях в Павловском Посаде. Первое выступление группы в полном составе состоялось 25 января 2025 года на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский». Заявили ребята о своем существовании песней «Пилат».

Ансамбль также выступал в воинской части перед солдатами срочной службы. Композиции «А ночью я плачу» и «Стой, зима» проигрывались с полноценными аранжировками.

«Домой возвращалась в приподнятом настроении. Ноги парили над сказочным городом. Что-то изменилось внутри и снаружи. Больше улыбок встречала на пути. Спасибо ребятам за чистое исполнение музыкальных композиций», — поделилась впечатлениями от концерта жительница Павловского Посада Маргарита Смирнова.