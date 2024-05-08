Концерт гитариста Владислава Домогацкого пройдет в Кашире 18 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:22 Концерт гитариста Владислава Домогацкого пройдет в Кашире 18 мая Пресс-служба администрации городского округа Кашира

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Гитарист, лауреат премии президента России Владислав Домогацкий выступит в Кашире. Услышать талантливого музыканта жители смогут 18 мая в 14.00 в Каширском краеведческом музее.

Музыкант-виртуоз Владислав Домогацкий выступает в Кашире не впервые. Он играл и сольно, и в дуэте с бандеонистом Максимом Федоровым.

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Директор Каширского краеведческого музея Ольга Халаим отметила, что сольный концерт музыканта состоится рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Напомним, что концертная программа Владислава Домогацкого называется «От барокко до рока». В ней прозвучат произведения Генделя, Баха, Паганини, Россини и других композиторов.

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