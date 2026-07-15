Концерт фронтовых песен пройдет в Одинцовском округе 25 июля

Мероприятие «Память сердца» состоится на Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил России в парке «Патриот». Программа объединит известные песни военных лет и произведения, посвященные памяти защитников Отечества.

Начало концерта запланировано на 14:00. Перед зрителями выступят вокально-хоровой ансамбль Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова и дирижер, профессор Владимир Науменко.

Гости услышат известные песни, которые давно стали частью отечественной музыкальной культуры. В программу вошли произведения «Любимый город», «Вечер на рейде», «Случайный вальс», «Темная ночь», «Первым делом самолеты», «Баллада о солдате», «Журавли», «Песня о далекой Родине», «Вечный огонь» и «День Победы».

Концерт пройдет накануне Дня партизан и подпольщиков. Программа посвящена памяти людей, которые в годы Великой Отечественной войны сражались в тылу врага, участвовали в партизанском движении и подпольной борьбе.