Концерт фронтовой бригады пройдет 3 мая в парке Захарово в Одинцове

Парки Одинцовского округа подготовили немало мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — концерт фронтовой бригады «На солнечной поляночке» в Захарово.

Фронтовая бригада выступит в парке Захарово 3 мая. Песни военных лет для посетителей парка исполнят творческие коллективы Захаровского дома культуры.

Также в парке Захарово пройдет общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Гостей ждет разнообразная программа: фотовыставка «10 лет Парку Захарово», мастерская весенних чудес, детская анимационная программа «Два притопа», концерт «Музыкальное лето», викторина и другие активности.

Открывать летний сезон будут и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Жителей города приглашают отметить1 мая увлекательной программой для всей семьи. Гостей порадуют аниматоры Театра Хобот, также в парке проведут музыкальный мастер-класс и шоу «Весеннее караоке». Кроме того, в программу войдут танцевальный мастер-класс и выступление группы «Не школа». В помещениях парка организуют мастер-классы от школы программирования, а также ярмарки мастериц.

Парк «Раздолье» удивит гостей шоу попугаев в «Зоотеррии», забавами с Бабой Ягой, квестом «Там, на неведомых дорожках…» и импровизацией от кукольного театра. В парке Малевича пройдет головоломка и анимационная программа. Посетителям парка на Центральной площади в Одинцове напоминают про возможность прокатиться на карусели и принять участие в квизе.