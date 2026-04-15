Концерт фортепианной музыки пройдет в усадьбе Вяземы

В восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе состоится концерт «Весна, весна, пора любви…». Мероприятие пройдет 25 апреля в 15:00 в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения классиков: багатель «К Элизе» Л. ван Бетховена, «Арабески» и «Порыв» Р. Шумана, мазурки, вальсы и ноктюрн Ф. Шопена, прелюдия и ноктюрн К. Дебюсси, «Грезы любви» Ф. Листа, «Серенада» и «Неистовая любовь» Ф. Шуберта — Ф. Листа, весенние зарисовки из цикла «Времена года» П. И. Чайковского, «Муки любви» и «Радость любви» С. В. Рахманинова — Ф. Крейслера.

Произведения исполнит пианист, хранитель традиций русской фортепианной школы, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина [здесь](https://widget.telegreen.ru/tickets/museum-gol/0/0/4/0/1530/0/widget4#null).