Концерт фортепианной музыки пройдет в Одинцове 12 октября

В большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы в Одинцове 12 октября пройдет концерт «Очарование русской музыки. Два рояля». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Гости услышат знаменитые произведения русских композиторов: «Половецкие пляски» Бородина в версии для двух фортепиано, шесть пьес Рахманинова для игры в четыре руки, «Метель» Свиридова в переложении для фортепиано и «Концертино» Шостаковича.

На сцене выступит фортепианный дуэт Ады Горбуновой и Юлии Чернявской — лауреатов международных конкурсов, учениц профессора Московской консерватории, народной артистки России Зинаиды Игнатьевой. Музыканты давно известны публике, часто участвуют в концертных вечерах и имеют признание в профессиональной среде.