Концерт фольклорных коллективов прошел в деревне Кострово под Истрой

В Кострове прошел творческий вечер «Песнь-подруга». На сцене Дома культуры встретились фольклорные и народные коллективы городского округа Истра.

На творческом вечере в Костровском доме культуры коллективы округа смогли показать на что способны. Долгие годы они репетируют и ставят свои номера, чтобы радовать жителей. Поэтому это мероприятие было особенно важно для них — ведь зрителями были такие же коллективы. А это не только профессиональный взгляд со стороны, но и обмен опытом.

Программа началась с выступления студии «Голос» из Костровского дома культуры. Затем на сцену вышли хор народной песни «Истоки» и ансамбль русской песни «Ководень» из Деньковского дома культуры.

Завершился вечер выступлением народного коллектива «Подмосковный ансамбль песни и танцы „Истра“ имени Ширшова». Артисты представили театрализованный музыкальный отрывок из своего большого концерта.

Зрители встречали каждое выступление громкими аплодисментами, выражая благодарность артистам за их труд и любовь к фольклорному искусству.

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