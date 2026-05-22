Концерт фольклорного ансамбля прошел в Подольске

Коллектив «Гостинец» представил программу «В песне русская душа» в культурно-досуговом центре «Южный». Ансамбль, которому уже более семи лет, исполнил 15 номеров, продемонстрировав вокал и хореографию.

Артисты спели исконно русские песни, записанные со слов старожилов русских глубинок. Это позволяет сохранять связь времен и традиции предков.

«Фольклор гораздо интереснее и сложнее, чем современные направления, поэтому мы уже больше семи лет поем в ансамбле, изучаем хореографию», — поделились участники коллектива «Гостинец» Елисей и Святослав.

Руководитель ансамбля Антон Денисов — баянист-гармонист по образованию. Мужчина обучает воспитанников вокалу, хореографии и игре на шумовых ударных инструментах. Концерт позволил познакомить молодое поколение с подлинными образцами русской народной культуры.