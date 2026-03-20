Концерт финалистов областного вокального конкурса прошел в Волоколамске

19 марта в Центре культуры и творчества «Родники» состоялся финальный этап областного вокального конкурса «Мелодии весны». Талантливые исполнители старшего поколения из 13 муниципалитетов Подмосковья представили свои лучшие номера. Мероприятие открыло яркое выступление волоколамского ансамбля барабанщиц «ГРАНД-СЕНЬОРКИ» под руководством Людмилы Кумаритовой и Сергея Игнатова.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский» Татьяна Яковлева. Долголеты соревновались в четырех номинациях: «Солисты», «Дуэты, трио», «Ансамбли» и «Хоры». Вокалисты исполнили песни разных жанров — от военных до русских народных.

По итогам конкурса в номинации «Солисты» первое место заняла Елена Бахтова из Волоколамска. В категории «Дуэты, трио» победило трио «Русская песня» из Рузского округа. Среди ансамблей лучшим признан коллектив «Любавушки» из Одинцовского округа, а в хоровой номинации первое место завоевал хор «Родные напевы» из Талдомского округа. Все участники получили заслуженные награды. Подробные итоги конкурса опубликованы на сайте администрации Волоколамского округа.