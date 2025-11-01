Концерт этнической музыки «Песни народов мира» состоится в Химках 2 ноября

В Химках в честь Дня народного единства пройдет музыкальный концерт под названием «Песни народов мира». В выставочном комплексе «Артишок» с творческими номерами выступит вокальный ансамбль Дворца культуры «Родина».

Артисты исполнят как традиционные аутентичные песни, так и популярные классические произведения. Гости концерта смогут прочувствовать творчество различных народов, каждый из которых отличается уникальными обычаями, но объединен общей историей и культурой России.

«Приглашаю всех на праздничный концерт. Подобные мероприятия помогают нам сохранить и приумножить богатое многонациональное культурное наследие России, а также объединяют людей разных традиций», — отметила депутат Юлия Мамай.

Концерт состоится в воскресенье, 2 ноября, в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, дом № 2 А. Начало в 15:00.

Кроме концерта, в честь Дня народного единства для жителей и гостей Химок запланированы разнообразные мероприятия: ярмарка народных промыслов, театральные постановки, исторические площадки и творческие мастерские. Насыщенная праздничная программа, включающая концерты, выставки, мастер-классы и другие тематические активности, пройдет городских парках.