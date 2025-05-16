Концерт джазового ансамбля прошел в Богородском округе

Зажигательный эстрадно-джазовый оркестр под управлением Александра Дубровского JP Big Band подарил детям невероятный концерт по мотивам любимой сказки «Бременские музыканты». Событие прошло в Центре образования «Богородский» в Ногинске.

Школьники из двенадцати центров образования Богородского округа окунулись в удивительный мир музыки и фантазии — знакомый сюжет сказки заиграл новыми, потрясающими красками. Живое исполнение, драйвовые ритмы, яркие костюмы и потрясающая игра актеров — зрители встретили выступление ансамбля овациями. Концерт прошел в интерактивном формате — дети могли участвовать в представлении, они пели, танцевали, хлопали в ладоши и смеялись.

Муниципальный эстрадно-джазовый оркестр под управлением Александра Дубровского регулярно выступает перед жителями Богородского округа. Для разных возрастов подготовлены специальные программы. Активно музыканты гастролируют и по городам страны. За более чем двадцатилетнюю историю существования коллектива он стал настоящей музыкальной визиткой Богородского городского округа.