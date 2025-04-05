Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках

Концерт духовых инструментов «Только медь» прошел в Центральной детской школе искусств. В репертуаре прозвучали произведения Моцарта, Валентино, Телемана и других великих музыкантов в исполнении артистов и ансамблей.

В программу вошли концерт для валторны с оркестром, соната для трубы и фортепиано, а также соната тромбона и фортепиано. Некоторые произведения юные артисты исполнили под аккомпанемент старинных клавишных и струнных инструментов. Для участия пригласили гостей — музыкантов ансамбля «Jazz Mood Band».