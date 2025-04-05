Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Концерт духовых инструментов «Только медь» прошел в Центральной детской школе искусств. В репертуаре прозвучали произведения Моцарта, Валентино, Телемана и других великих музыкантов в исполнении артистов и ансамблей.

В программу вошли концерт для валторны с оркестром, соната для трубы и фортепиано, а также соната тромбона и фортепиано. Некоторые произведения юные артисты исполнили под аккомпанемент старинных клавишных и струнных инструментов. Для участия пригласили гостей — музыкантов ансамбля «Jazz Mood Band».

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Ранее в Центральной детской школе искусств прошел ежегодный всероссийский конкурс музыкально-электронного творчества «Весенний калейдоскоп» под руководством Министерства культуры России. Лучшие воспитанники культурных учреждений Московской области и других областей приняли участие в мероприятии.

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