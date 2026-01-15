Концерт духовой музыки прошел в центральной детской школе искусств Химок

В центральной детской школе искусств Химок состоялся большой концерт отдела духовых и ударных инструментов. При поддержке программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» руководители школ, педагоги, администрация представляют единую команду, которая работает на будущее страны.

Вечер собрал талантливых учеников, их педагогов и любителей музыки, чтобы продемонстрировать виртуозное мастерство и творческий рост юных исполнителей.

«Наш отдел духовых и ударных инструментов — очень сильный. Его учащиеся и коллективы регулярно побеждают в престижных региональных и международных конкурсах, прославляя нашу школу и родные Химки. И этот концерт — это прекрасная возможность увидеть результаты их огромного труда и таланта», — поделилась директор школы искусств Инна Монастырская.

Главным событием программы стало выступление образцового детского коллектива Московской области — духового оркестра «Юниор Бэнд» под руководством Вадима Прикладовского. Оркестр представил премьеру — Джазовую сюиту из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, предложив свежую и оригинальную интерпретацию классического произведения.

Особенностью концерта стали дебюты двух юных солистов: ксилофониста Ивана Яцкевича и кларнетистки Алины Салимуллиной, которые впервые выступили в сопровождении оркестра.

«Концерты с участием Образцовых коллективов и педагогов ЦДШИ — это уже добрая традиция. Они всегда привлекают много жителей и вносят огромный вклад в развитие культуры не только нашего города, но и всего региона», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

На сцене также показали свое мастерство педагоги отдела — Анастасия Федосеева, Ярослав Ханжов и Борис Федосеев, подтвердив высокий уровень преподавательского состава.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что в Химках огромное внимание уделяется развитию художественного образования, поддержке детей, творческих коллективов и культурных инициатив.