Концерт духового оркестра МВД ко Дню Победы прошел в Балашихе

Концерт духового оркестра Культурного центра Главного управления МВД России «Дорогами Победы», посвященный 80-й годовщине Великой Победы, прошел в Доме культуры «Балашиха». Мероприятие объединило жителей округа, молодежь, а также ветеранов войны и тружеников тыла.

Начальник Культурного центра ГУ МВД России по Московской области, полковник внутренней службы Владимир Коротицин отметил, что программа посвящена предкам, которые большой ценой достигли великой Победы.

Духовой оркестр представил программу, включающую песни и музыкальные композиции из кинофильмов военных лет. Их сопровождали видеоролики и фотографии, представленные на экране.

«Концерт великолепный. Я в восторге. Мне очень нравится, во-первых, очень хорошие стихи, великолепная музыка. И это сопровождение на экране — я сразу Ленинград вспомнила», — поделилась жительница блокадного Ленинграда Людмила Птах.

Духовой оркестр «Дорогами Победы» регулярно проводит концерты в различных городах Московской области и Москве. Главная цель музыкантов — патриотическое воспитание молодежи и передача знаний об истории страны.