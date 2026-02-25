Концерт духового оркестра «Гренадер» прошел в Можайском округе

В поселке имени Дзержинского 21 февраля состоялась музыкальная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Перед зрителями выступил духовой оркестр «Гренадер» под руководством заслуженного артиста России Виктора Кузнецова и Сергея Серова.

Музыканты представили программу, посвященную мужеству и стойкости российского воинства. Со сцены звучали «Песня о Советской армии», легендарная «Священная война», «Марш защитников Москвы» и многие другие композиции. Особую атмосферу создали лирические номера — вальс из кинофильма «На семи ветрах» и танго «Виолетта».

Важной частью концерта стала тема преемственности поколений. Прозвучали детские композиции «Песенка львенка и черепахи» и «Дважды два — четыре», символизирующие мирное небо и счастливое детство.

Кульминацией вечера стали зажигательный «Егерский марш» с солистом Дмитрием Мурашовым на малом барабане и финальная песня «Пусть всегда будет солнце» в исполнении всего оркестра. Зрители тепло встречали каждое выступление, провожая артистов продолжительными аплодисментами.

Ведущие концерта напомнили гостям, что День защитника Отечества — это дань уважения всем поколениям героического воинства, тем, кто охраняет покой граждан и стоит на страже государственных границ. Мероприятие прошло в теплой и торжественной атмосфере, объединив жителей поселка разных возрастов.