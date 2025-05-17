Концерт Дружбы народов прошел в Серпухове

Под руководством старшего преподавателя кафедры русского языка № 2 подготовительного факультета РУДН Галины Майерс 26 студентов из Сирии, Ливана, Мали и Камеруна, которые начали изучать русский язык всего полгода назад, представили концертную программу. Все они приехали в Россию для получения медицинского образования.

«Этот концерт — их первый организованный выезд из Москвы. Мы надеемся, что это мероприятие поможет им лучше узнать Россию и ее культуру», — рассказала заведующая кафедрой русского языка № 2 подготовительного факультета Российского университета дружбы народов Марина Куновски.

Традиция проведения подобных выездных концертов насчитывает почти 40 лет. Ежегодно они проходят в различных городах России — ранее концерты состоялись в Липецке, Туле и Курске. Помимо выступлений, студенты участвуют в культурных мероприятиях, включая конкурсы по декламации стихов и научные конференции.