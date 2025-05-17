Концерт Дружбы народов прошел в Серпухове
В Губернском колледже прошел концерт Дружбы, посвященный Дню Победы. Его подготовили иностранные студенты подготовительного факультета Российского университета дружбы народов.
Под руководством старшего преподавателя кафедры русского языка № 2 подготовительного факультета РУДН Галины Майерс 26 студентов из Сирии, Ливана, Мали и Камеруна, которые начали изучать русский язык всего полгода назад, представили концертную программу. Все они приехали в Россию для получения медицинского образования.
«Этот концерт — их первый организованный выезд из Москвы. Мы надеемся, что это мероприятие поможет им лучше узнать Россию и ее культуру», — рассказала заведующая кафедрой русского языка № 2 подготовительного факультета Российского университета дружбы народов Марина Куновски.
Традиция проведения подобных выездных концертов насчитывает почти 40 лет. Ежегодно они проходят в различных городах России — ранее концерты состоялись в Липецке, Туле и Курске. Помимо выступлений, студенты участвуют в культурных мероприятиях, включая конкурсы по декламации стихов и научные конференции.
«Такой концерт мы проводим не один раз в год. Сначала он проводится в нашем институте, потом мы уезжаем с концертом уже после праздников, чтобы показать, что этот день, День Победы важен не только 9 мая, он важен всегда, каждый день. Эту память мы храним все время», — рассказала старший педагог кафедры русского языка № 2 подготовительного факультета Российского университета дружбы народов Галина Майерс.
Концерт Дружбы, приуроченный к Дню Победы, стал частью цикла мероприятий, направленных на сохранение памяти о героизме и подвиге во время Великой Отечественной войны.