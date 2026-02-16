Концерт «Дорогами мужества» пройдет в Одинцовском округе

Концерт-реквием «Дорогами мужества» состоится в пятницу, 20 февраля, в доме культуры «Горки Клуб», расположенном в поселке Горки-10 Одинцовского округа. Мероприятие станет данью уважения защитникам Родины разных поколений и возможностью для жителей и гостей вместе вспомнить о подвигах прошлых лет.

Организаторы создали программу, которая позволяет взглянуть на историю страны через призму искусства: от скорбных воспоминаний о павших героях до радостного чествования ветеранов, живущих среди нас, и до светлой веры в мирное будущее.

Концертная программа тщательно продумана и состоит из глубоких, проникновенных поэтических и музыкальных номеров. Творческие коллективы представят произведения, посвященные подвигам героев, раскрывающие вечные темы воинского долга, фронтового братства, доблести, дружбы и искренней любви к Отечеству.

Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие, включая детей с шести лет. Мероприятие состоится по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Горки-10, дом 6А. Телефон для справок: +7 495 634-05-77.