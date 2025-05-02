Концерт детской школы искусств № 4 к 80-летию Победы прошел в Воскресенске

Во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске состоялся отчетный концерт детской школы искусств № 4, который приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед зрителями выступили оркестр, хор, ансамбль гитаристов, вокалисты и другие воспитанники учебного заведения.

Главный эксперт Управления культуры администрации Воскресенска Ольга Шилкина поздравила преподавателей и учеников с окончанием учебного года. Лучшим воспитанникам школы она вручила похвальные листы «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве». Ребят не раз отмечали на фестивалях и конкурсах межзонального, областного, всероссийского и международного уровней.

На сцене дворца культуры выступил оркестр русских народных инструментов, хор учащихся младших классов «Мозаика», вокальный коллектив «Созвездие», ансамбли гитаристов, ударных инструментов, скрипачей, инструментальное трио преподавателей, а также солисты-вокалисты. Собравшиеся услышал песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы» в исполнении Димитрия Вареных.

Помимо этого, гостям мероприятия представили выставку работ воспитанников отдела изобразительного искусства. Экспозицию разместили в фойе Дворца культуры «Цементник».