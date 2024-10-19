Концерт детских творческих коллективов прошел в парке Толстого в Химках

Концерт детских творческих коллективов «Голоса Родины» прошел в городском округе Химки. Подрастающие звезды представили музыкальные номера в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого.

Артисты исполнили множество русских народных песен и сольных патриотических композиций. Выступили на сцене творческие коллективы из вокальных студий «Гармония» и «Аквариум».

«Развитие народного творчества — это не просто сохранение традиций, это воспитание любви к Родине, к ее богатой культуре и истории. Именно через народные песни, танцы, ремесла мы передаем нашим детям духовное наследие предков», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

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