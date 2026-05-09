Концерт детских творческих коллективов прошел в парке Павловского Посада

В городском парке Павловского Посада 9 мая в День Победы прошел концерт, в котором выступили детские творческие коллективы округа. Жители и гости города собрались под открытым небом, чтобы провести время вместе в такой значимый для страны праздник.

На сцене парка звучали музыка и песни, царила атмосфера единства. Юные артисты дарили зрителям тепло и отличное настроение, было видно, как они вкладывают душу в свои выступления. Зрители отвечали им благодарностью и аплодисментами.

Особенно трогательно собравшиеся встречали песни военных лет в исполнении детей. Многие зрители старшего поколения с удовольствием подпевали юным вокалистам.

После выступления младших артистов на сцену вышли взрослые творческие коллективы городского округа, которые продолжили концертную программу. Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере, объединив горожан разных возрастов.