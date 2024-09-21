Концерт-дефиле с показом коллекций российских дизайнеров прошел в Дубне

Концерт симфонического оркестра с параллельным дефилированием моделей провели в Дубне. Там запустили программу «Мода на классику».

Музыканты Дубненского симфонического оркестра играли произведения Генделя и Вивальди на сцене, а в зрительном зале дефилировали модели.

«О том, что мы в постоянном поиске я говорю не первый раз, это наше кредо. Нам хочется, чтобы публика получила новые, изысканные впечатления. И мы уже много делали экспериментов, где совмещали не только музыку, и сейчас, взялись за эксперимент соединить моду и музыку, при чем не просто музыку, а старинную музыку, музыку барокко», — сказала директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.

На подиуме представили футуристические коллекции молодых дизайнеров на актуальные темы. За организацию программы Наталью Кастро поблагодарил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров

Отметим, что этим мероприятием Дубненский симфонический оркестр открыл новый сезон.

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