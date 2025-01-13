Концерт Белоозерского клуба авторской песни прошел в Воскресенске

В рамках Рождественских чтений в библиотеке города Белоозерский городского округа Воскресенск прошел концерт клуба авторской песни «Милая моя». Программу посвятили творчеству автора песен и исполнителя, поэта Юрия Визбора.

Советскому создателю жанра «песни-репортажа», автору свыше 300 песен Юрию Визбору в 2024 году исполнилось бы 90 лет.

Перед зрителями выступило трио клуба: Александр Кононенко, Елена Скопцова и Вячеслав Кочнов. Хорошо знакомые большинству песни исполнили и Александр Тулинов, Юлия Мусатова, Андрей Васильев, Сергей Смородинов, Игорь Цейтлин. Участие в мероприятии также приняли члены клуба самодеятельной песни города Жуковский: Марина Михайлова, Евгения Бескакова и Владимир Раздобудько.

В конце вечера настоятель белоозерского храма Всех святых, в земле Российской просиявших, протоиерей Роман Сыркин поздравил собравшихся с Рождеством Христовым. Исполнители получили памятные грамоты.